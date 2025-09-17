Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lina Voigt vom SV Schneeberg startete unter anderem über 100 Meter Schmetterling.
Lina Voigt vom SV Schneeberg startete unter anderem über 100 Meter Schmetterling. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenschwimmer notieren zum Jubiläum drei Rekorde
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hohe Wellen hat der 20. Wismutpokal des FCE geschlagen. Mehr als 320 Sportler aus 22 Vereinen jagten im Becken auf dem Zeller Berg nach Bestzeiten. Und die Gastgeber machten einen Sprung nach vorn.

Erschöpft, aber glücklich schaut Philipp Epperlein auf das Wochenende zurück. So ging es wohl allen Helfern des FC Erzgebirge Aue, die den 20. Wismutpokal der Abteilung Schwimmen zum Erfolg gemacht haben. „Denn ein großer Erfolg war die Jubiläumsausgabe auf jeden Fall“, sagt Epperlein. Das hat mehrere Gründe.
