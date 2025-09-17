Erzgebirge Aue: Veilchenschwimmer notieren zum Jubiläum drei Rekorde

Hohe Wellen hat der 20. Wismutpokal des FCE geschlagen. Mehr als 320 Sportler aus 22 Vereinen jagten im Becken auf dem Zeller Berg nach Bestzeiten. Und die Gastgeber machten einen Sprung nach vorn.

Erschöpft, aber glücklich schaut Philipp Epperlein auf das Wochenende zurück. So ging es wohl allen Helfern des FC Erzgebirge Aue, die den 20. Wismutpokal der Abteilung Schwimmen zum Erfolg gemacht haben. „Denn ein großer Erfolg war die Jubiläumsausgabe auf jeden Fall", sagt Epperlein. Das hat mehrere Gründe.