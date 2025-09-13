Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sascha Krötz (l.), Bürgermeister von Schlierbach in Baden-Württemberg, auf dem Weg zum 1:0. Jan Altmann von den Donnerstagskickern des FCE konnte ihn nicht stoppen.
Sascha Krötz (l.), Bürgermeister von Schlierbach in Baden-Württemberg, auf dem Weg zum 1:0. Jan Altmann von den Donnerstagskickern des FCE konnte ihn nicht stoppen. Bild: Carsten Wagner
Sascha Krötz (l.), Bürgermeister von Schlierbach in Baden-Württemberg, auf dem Weg zum 1:0. Jan Altmann von den Donnerstagskickern des FCE konnte ihn nicht stoppen.
Sascha Krötz (l.), Bürgermeister von Schlierbach in Baden-Württemberg, auf dem Weg zum 1:0. Jan Altmann von den Donnerstagskickern des FCE konnte ihn nicht stoppen. Bild: Carsten Wagner
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchensponsoren lassen Stadtchefs nicht so leicht von der Angel
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 4:5 gegen die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister: Das kann sich sehen lassen. Die Donnerstagskicker des FCE krönten ihren 30. Geburtstag mit einem besonderen Kick.

Noch vor der Pause ist das 3:0 für seine Mannschaft gefallen. Entsprechend entspannt lief die Teambesprechung bei Halbzeit am Spielfeldrand. „Dafür, dass wir nicht in voller Besetzung da sind und uns lange nicht gesehen haben, ist die erste Halbzeit gut gelaufen“, fand Daniel Retsch. Er ist Stadtchef in Weisenbach im Schwarzwald und trägt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue: Sponsoren laufen gegen Nationalmannschaft der Bürgermeister auf
Die Donnerstagskicker des FCE Aue haben sich hohen Besuch eingeladen und treffen auf die Nationalmannschaft der Bürgermeister.
Stadtoberhäupter aus ganz Deutschland gegen die Donnerstagskicker des FCE: Diese Konstellation gibt es in wenigen Tagen im Lößnitztal. Dabei geht es um weit mehr als Fußball.
Anna Neef
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
03.08.2025
5 min.
Ein Leben im Erzgebirge und eine Leidenschaft für den Fußball: Wie ein Elektromeister zum Förderer des FC Erzgebirge wurde
FCE-Fan und Sponsor Sven Brückl (r.) erhofft sich vor allem von Neuzugang Julian Guttau (2. v. r.) in der neuen Saison einiges. Bäckermeister Falk Schellenberger aus Aue gehört ebenfalls dem Förderkreis an, dem Karin Kowanda möglicherweise beitreten will.
Der Förderkreis des FCE hat sich zum Sommerfest getroffen. Seit 15 Jahren unterstützt Sven Brückl seinen Herzensverein. Er glaubt an eine gute Saison – einen Lieblingsspieler hat er bereits ausgemacht.
Jürgen Werner
Mehr Artikel