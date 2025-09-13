Erzgebirge Aue: Veilchensponsoren lassen Stadtchefs nicht so leicht von der Angel

Ein 4:5 gegen die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister: Das kann sich sehen lassen. Die Donnerstagskicker des FCE krönten ihren 30. Geburtstag mit einem besonderen Kick.

Noch vor der Pause ist das 3:0 für seine Mannschaft gefallen. Entsprechend entspannt lief die Teambesprechung bei Halbzeit am Spielfeldrand. „Dafür, dass wir nicht in voller Besetzung da sind und uns lange nicht gesehen haben, ist die erste Halbzeit gut gelaufen“, fand Daniel Retsch. Er ist Stadtchef in Weisenbach im Schwarzwald und trägt...