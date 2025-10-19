Erzgebirge Aue: Vom Exoten aus Japan bis zum Kapitän mit ehrgeizigem Ziel - die Mischung macht’s

Die Ringer Ryoya Yamashita und Connor Sammet könnten vom Typ her unterschiedlicher nicht sein. Für den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue stehen beide auf der Matte und trugen zum jüngsten Erfolg bei.

Schon beim Einlaufen im Zuge der Mannschaftsvorstellung geht sein Blick zur Fantribüne, er reißt die Arme nach oben. Die Zuschauer lassen sich gern animieren. Prompt wird es laut in der Halle, als der Sprecher Ryoya Yamashita aufruft. Der 21-Jährige ist der erste Japaner in Auer Ringerdiensten. Schon nach zwei Heimkämpfen für den... Schon beim Einlaufen im Zuge der Mannschaftsvorstellung geht sein Blick zur Fantribüne, er reißt die Arme nach oben. Die Zuschauer lassen sich gern animieren. Prompt wird es laut in der Halle, als der Sprecher Ryoya Yamashita aufruft. Der 21-Jährige ist der erste Japaner in Auer Ringerdiensten. Schon nach zwei Heimkämpfen für den...