Erzgebirge Aue: Warum den Veilchen der U 19 eine gute Halbzeit zum Saisonauftakt nicht reicht

Das Ergebnis klingt schlimmer, als es das Spiel war. So könnte das Fazit der A-Jugend-Fußballer des FCE über den Saisonauftakt in der DFB-Nachwuchsliga lauten. Zu Gast war Union Berlin.

Auf körperlich sehr präsente Gäste sind die Auer Talente zum Saisonauftakt getroffen. Die neue Spielzeit in der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe C) begann für die A-Jugend-Fußballer des FC Erzgebirge am vergangenen Sonnabend gegen Union Berlin. Die Elf von der Spree hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. Wobei die Veilchen in der Anfangsphase noch...