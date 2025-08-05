Erzgebirge Aue: Warum den Veilchen der U 19 eine gute Halbzeit zum Saisonauftakt nicht reicht

Aue
Das Ergebnis klingt schlimmer, als es das Spiel war. So könnte das Fazit der A-Jugend-Fußballer des FCE über den Saisonauftakt in der DFB-Nachwuchsliga lauten. Zu Gast war Union Berlin.
Auf körperlich sehr präsente Gäste sind die Auer Talente zum Saisonauftakt getroffen. Die neue Spielzeit in der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe C) begann für die A-Jugend-Fußballer des FC Erzgebirge am vergangenen Sonnabend gegen Union Berlin. Die Elf von der Spree hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. Wobei die Veilchen in der Anfangsphase noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.