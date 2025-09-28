Erzgebirge Aue: Warum der Coach trotz einer Niederlage hochzufrieden ist

Die Landesliga-Fußballerinnen aus dem Lößnitztal haben zuletzt mit 1:3 verloren. Der Trainer übt dennoch kaum Kritik. Und gibt für die Pokalpartie am Sonntag ein klares Ziel aus.

