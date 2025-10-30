Erzgebirge Aue: Warum die Veilchenringer für das Ostderby mehr denn je auf ihre Fanschar bauen

Dieses Wochenende steht der Zweitliga-Mannschaft aus dem Lößnitztal ein besonderer Prüfstein bevor. Vor einer riesigen Kulisse hofft Aue auf die Reisefreude seiner Anhänger und deren Unterstützung.

Er war im Sommer der erste Neuzugang, den die Zweitliga-Ringer des FC Erzgebirge Aue vermeldet haben, und hat die Fans vor wenigen Tagen beim Kantersieg über Lübtheen entzückt: Mark Wagner. Mit einem Wurf über die Brust, den selbst FCE-Coach Björn Schöniger bemerkenswert fand, heimste der 20-jährige Greco-Spezialist die Höchstwertung von... Er war im Sommer der erste Neuzugang, den die Zweitliga-Ringer des FC Erzgebirge Aue vermeldet haben, und hat die Fans vor wenigen Tagen beim Kantersieg über Lübtheen entzückt: Mark Wagner. Mit einem Wurf über die Brust, den selbst FCE-Coach Björn Schöniger bemerkenswert fand, heimste der 20-jährige Greco-Spezialist die Höchstwertung von...