Luis Pohlenz schirmt den Ball in dieser Szene vor seinem Cottbusser Gegenspieler ab. Bild: Ralf Wendland
Luis Pohlenz schirmt den Ball in dieser Szene vor seinem Cottbusser Gegenspieler ab. Bild: Ralf Wendland
Erzgebirge Aue: Warum es bei den jungen Veilchen nur für die untere Tabellenhälfte reicht
Von Anna Neef
Der Coach der Auer A-Junioren-Fußballer ist insgesamt zufrieden mit seinem Team. Philip Hauck benennt aber auch Schwachstellen – und bittet kurz nach dem Jahreswechsel wieder auf den Trainingsplatz.

Mit Magdeburg, Chemnitz und Dresden haben die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue drei Mannschaften hinter sich gelassen. In der DFB-Nachwuchsliga belegen sie nach der Vorrunde Platz 5 unter acht Teams. Doch nur die drei besten Mannschaften kicken in der Liga A weiter. In dieser Gruppe sind das Union Berlin, Cottbus und der Berliner AK.
