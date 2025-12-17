Erzgebirge Aue: Warum es bei den jungen Veilchen nur für die untere Tabellenhälfte reicht

Aue
Der Coach der Auer A-Junioren-Fußballer ist insgesamt zufrieden mit seinem Team. Philip Hauck benennt aber auch Schwachstellen – und bittet kurz nach dem Jahreswechsel wieder auf den Trainingsplatz.
Mit Magdeburg, Chemnitz und Dresden haben die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue drei Mannschaften hinter sich gelassen. In der DFB-Nachwuchsliga belegen sie nach der Vorrunde Platz 5 unter acht Teams. Doch nur die drei besten Mannschaften kicken in der Liga A weiter. In dieser Gruppe sind das Union Berlin, Cottbus und der Berliner AK.
