Erzgebirge Aue: Warum es das Stadionheft online gibt – und Sammlern trotzdem nicht bange werden muss

Das „Veilchenecho“ gehört für eingefleischte Fußballfans des FCE zu jedem Heimspiel dazu. Man kann es neuerdings aber nicht nur gedruckt in Händen halten.

Auch der FC Erzgebirge Aue geht medial mit der Zeit: Das beliebte Stadionheft namens „Veilchenecho" gibt es nun auch für einen Euro im Online-Shop der Veilchen. Laut Verein ist diese Broschüre „umfänglich reduziert". Doch die Kerninformationen wird sie enthalten. Und das gedruckte Heft? Sammler jedenfalls können aufatmen.