Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das „Veilchenecho“ gibt es jetzt auch im Online-Format.
Das „Veilchenecho“ gibt es jetzt auch im Online-Format. Bild: Screenshot Fanshop FC Erzgebirge Aue/fc-erzgebirge.shop
Das „Veilchenecho“ gibt es jetzt auch im Online-Format.
Das „Veilchenecho“ gibt es jetzt auch im Online-Format. Bild: Screenshot Fanshop FC Erzgebirge Aue/fc-erzgebirge.shop
Aue
Erzgebirge Aue: Warum es das Stadionheft online gibt – und Sammlern trotzdem nicht bange werden muss
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das „Veilchenecho“ gehört für eingefleischte Fußballfans des FCE zu jedem Heimspiel dazu. Man kann es neuerdings aber nicht nur gedruckt in Händen halten.

Auch der FC Erzgebirge Aue geht medial mit der Zeit: Das beliebte Stadionheft namens „Veilchenecho“ gibt es nun auch für einen Euro im Online-Shop der Veilchen. Laut Verein ist diese Broschüre „umfänglich reduziert“. Doch die Kerninformationen wird sie enthalten. Und das gedruckte Heft? Sammler jedenfalls können aufatmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
26.07.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Getarnt und trotzdem leuchtend lila-weiß – das steckt hinter dem Design der Veilchendresse
Die neuen Trikots der Veilchen haben Camouflage-Optik. Stürmerlegende Harald Mothes, Neuzugang Eric Uhlmann und Mittelfeldikone Jan Hochscheidt (v. l.) stehen sie allemal.
Da schaut man auch schnell zweimal hin: Die neuen Trikots des Fußball-Drittligisten FCE Aue dürfen als Hingucker gelten. Dabei kommt es auf Details an.
Anna Neef
08:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Kumpelschmiede entsendet Nachwuchs zum Sportwagenhersteller
Der FC Erzgebirge Aue entsendet Anfang September Nachwuchsfußballer aus der Porsche-Kumpelschmiede zum Porsche-Fußball-Cup.
Der VfB Stuttgart ist Anfang September Gastgeber für den Porsche-Fußball-Cup. Zum Teilnehmerfeld mit acht Teams gehört die U 15 des FCE. Anreiz: Jedes Tor bringt 400 Euro.
Anna Neef
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel