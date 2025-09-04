Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lothar Lässig (Mitte links) und Markus Löffler haben für die Ringer des FC Erzgebirge Aue tief in die Tasche gegriffen und ein Fußballfeld für die Talente mitfinanziert.
Lothar Lässig (Mitte links) und Markus Löffler haben für die Ringer des FC Erzgebirge Aue tief in die Tasche gegriffen und ein Fußballfeld für die Talente mitfinanziert. Bild: Anna Neef
Aue
Erzgebirge Aue: Wie die Veilchenringer den Fußballern Konkurrenz machen
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der erste Heimkampf in der neuen Saison steht bevor. Diesen Sonnabend geht es in der Regionalliga für Aues Mattenfüchse scharf. Sie freuen sich derweil über noch mehr Trainingsluxus.

Was das Ringen mit dem Tritt gegen den Ball zu tun hat? Mehr als der Laie denkt. „Früher war es üblich, dass die Ringer und Fußballer im Training gegeneinander gespielt haben“, sagt Lothar Lässig, einst selbst aktiver und erfolgreicher Mattenfuchs. Inzwischen ist er so etwas wie der Mäzen der Auer Ringer und hatte maßgeblichen Anteil...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
26.08.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Die Veilchenringer verlieren und der Chefcoach nimmt es sportlich
Aues Eigengewächs Tony Lehmann (l.) schlug sich gegen den international erfahrenen Dominik Jagusz vom RV Thalheim mehr als achtbar.
Dass sie Lehrgeld bezahlen würden, war Björn Schöniger klar. Deshalb schmerzt ihn die Derby-Niederlage zum Saisonauftakt in der Regionalliga gegen Thalheim nicht allzu sehr. Er verteilt sogar Lob.
Anna Neef
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
29.08.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer schlagen ein völlig neues Kapitel auf
Aues Witas Behrendt (r.) mühte sich gegen Thalheims Finn Kühn redlich. Am Ende unterlag das Veilchen mit 7:11 (0:2).
Um Siege geht es in diesem Fall wirklich nicht, beteuert Björn Schöniger. Die Mattenfüchse des FCE haben eine dritte Mannschaft eröffnet. Die Idee dahinter ist eine besondere.
Anna Neef
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
