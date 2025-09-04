Erzgebirge Aue: Wie die Veilchenringer den Fußballern Konkurrenz machen

Der erste Heimkampf in der neuen Saison steht bevor. Diesen Sonnabend geht es in der Regionalliga für Aues Mattenfüchse scharf. Sie freuen sich derweil über noch mehr Trainingsluxus.

Was das Ringen mit dem Tritt gegen den Ball zu tun hat? Mehr als der Laie denkt. „Früher war es üblich, dass die Ringer und Fußballer im Training gegeneinander gespielt haben“, sagt Lothar Lässig, einst selbst aktiver und erfolgreicher Mattenfuchs. Inzwischen ist er so etwas wie der Mäzen der Auer Ringer und hatte maßgeblichen Anteil... Was das Ringen mit dem Tritt gegen den Ball zu tun hat? Mehr als der Laie denkt. „Früher war es üblich, dass die Ringer und Fußballer im Training gegeneinander gespielt haben“, sagt Lothar Lässig, einst selbst aktiver und erfolgreicher Mattenfuchs. Inzwischen ist er so etwas wie der Mäzen der Auer Ringer und hatte maßgeblichen Anteil...