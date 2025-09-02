Erzgebirge Aue: Wie treffsichere Veilchen ihre Bögen spannen

Ein Bogenschütze des FCE ist bei der deutschen Meisterschaft in Schwedt das Maß der Dinge gewesen. Zudem gab es ein Debüt und Teambronze.

Es ist nicht sein erster Titel auf diesem Wettkampfniveau. Und trotzdem wird sich Bogenschütze Thomas Krauß vom FC Erzgebirge Aue über seinen jüngsten Erfolg sehr freuen. Denn er hat sich bei der deutschen Meisterschaft nicht nur den Titel gesichert. In der Altersklasse Ü65 erwies sich das Veilchen mit dem Blankbogen in Schwedt an der Oder...