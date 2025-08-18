Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stolz präsentiert Klaus Dreßel seine WM-Medaillen.
Stolz präsentiert Klaus Dreßel seine WM-Medaillen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Erzgebirger beschenkt sich zum 75. Geburtstag mit Weltmeistertitel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in hohem Alter ist Klaus Dreßel noch immer als Leichtathlet aktiv. Im LSW-Spezialsport sorgt der Wurf-Experte aus Zschopau dabei sogar auf internationaler Ebene für Furore.

Anlässlich seines 75. Geburtstags durfte sich Klaus Dreßel am Wochenende über viele Gratulationen freuen, auch Präsente gab es reichlich. Das schönste Geschenk hatte sich der Zschopauer allerdings schon kurz zuvor selbst bereitet, indem er bei den Weltmeisterschaften des LSW-Spezialsportverbandes (Laufen, Springen, Werfen) Gold im...
