Erzgebirger gewinnt Bronze bei Veteranen-WM der Ringer

Daniel Franke vom RV Thalheim hat in Ungarn bei seinem fünften Start die vierte Medaille gewonnen. Und das soll nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten.

Er ist der – und das ist keineswegs despektierlich gemeint – Methusalem unter den noch aktiven Ringern im Erzgebirge. Mit seinen inzwischen 46 Jahren steht Daniel Franke noch immer beim RV Thalheim seinen Mann, ist ein nicht weg zu denkender Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft des Vereins. Und nicht nur das: Auch bei internationalen...