Im Viertelfinale machte Daniel Franke (oben) mit Christopher Lang kurzen Prozess.
Im Viertelfinale machte Daniel Franke (oben) mit Christopher Lang kurzen Prozess. Bild: Claudia Lohr-Werner
Stollberg
Erzgebirger gewinnt Bronze bei Veteranen-WM der Ringer
Redakteur
Von Jürgen Werner
Daniel Franke vom RV Thalheim hat in Ungarn bei seinem fünften Start die vierte Medaille gewonnen. Und das soll nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten.

Er ist der – und das ist keineswegs despektierlich gemeint – Methusalem unter den noch aktiven Ringern im Erzgebirge. Mit seinen inzwischen 46 Jahren steht Daniel Franke noch immer beim RV Thalheim seinen Mann, ist ein nicht weg zu denkender Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft des Vereins. Und nicht nur das: Auch bei internationalen...
