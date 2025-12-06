Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Niederlagen hat es für die Verbandsligakegler aus Aue-Schwarzenberg gegeben.
Zwei Niederlagen hat es für die Verbandsligakegler aus Aue-Schwarzenberg gegeben. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirger kassieren erste Heimpleite der Saison - nur die halbe Mannschaft kegelt in Bestform
Von Jan Riedel
Der ESV Zschorlau hat zuhause gegen Auerbach Federn gelassen. Die Startspieler waren einfach zu schwach.

Die erste Heimniederlage schmerzt: Mit 3:5 und 3192:3229 haben die Kegler des ESV Zschorlau zuhause in der 2. Verbandsliga gegen den SKV Auerbach verloren. Das war vermeidbar. Doch Siegfried Gerisch (492), René Eitler (511) und Joachim Püschel (509) leisteten sich zu viele Fehler. Dies konnten Stephan Thomalla (552), Jens Warschau (557) und der...
