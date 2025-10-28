Erzgebirger räumen bei Tischtennis-Bezirksmeisterschaften ab

Bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler im Tischtennis hat sich der Thumer Jan Arnold zwei Medaillen gesichert. Er war nicht der einzige erfolgreiche Erzgebirger.

Mit Ergebnissen, die aufhorchen lassen, kehrten die Nachwuchstalente aus dem Erzgebirge von den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Schüler U11 und U15 aus Heinsdorfergrund zurück. Im Doppel der U11 sorgten Jan Arnold (TTV Thum) und Sascha Protzner (TSV Gornsdorf) für eine faustdicke Überraschung. Mit Ergebnissen, die aufhorchen lassen, kehrten die Nachwuchstalente aus dem Erzgebirge von den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Schüler U11 und U15 aus Heinsdorfergrund zurück. Im Doppel der U11 sorgten Jan Arnold (TTV Thum) und Sascha Protzner (TSV Gornsdorf) für eine faustdicke Überraschung.