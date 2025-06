Erzgebirgerin glänzt beim Deutschlandcup in Leipzig

Angepeilt hatte Lucy Pampel einen Platz unter den besten Zehn. Am Ende turnte die 13-Jährige sogar auf Platz 4 – in einer für sie und ihr Team tollen, aber anstrengenden Woche in der Messestadt.

Einen Platz in den Top Ten wolle sie erreichen. Dieses Ziel hatte Turntalent Lucy Pampel vor ihrem Auftritt beim Deutschlandcup ausgegeben – und damit für ordentlich Stirnrunzeln bei ihrer Trainerin Silke Eiser gesorgt. Doch die 13 Jahre alte Sportlerin des SV Tanne Thalheim, die einzige Leistungsklasse-1-Turnerin in ihrem Verein, hielt Wort.... Einen Platz in den Top Ten wolle sie erreichen. Dieses Ziel hatte Turntalent Lucy Pampel vor ihrem Auftritt beim Deutschlandcup ausgegeben – und damit für ordentlich Stirnrunzeln bei ihrer Trainerin Silke Eiser gesorgt. Doch die 13 Jahre alte Sportlerin des SV Tanne Thalheim, die einzige Leistungsklasse-1-Turnerin in ihrem Verein, hielt Wort....