Die Jugend-Leichtathleten aus dem Erzgebirge erkämpften in Freiberg viele Medaillen und Urkunden.
Die Jugend-Leichtathleten aus dem Erzgebirge erkämpften in Freiberg viele Medaillen und Urkunden.
Zschopau
Erzgebirgische Leichtathleten dominieren Team-Landesmeisterschaften
Von Andreas Bauer
Zum Abschluss der Freiluftsaison haben die jungen Lokalvertreter in Freiberg noch einmal ihr ganzes Können gezeigt. Drei von vier Titeln gingen an die Startgemeinschaft aus der Region.

Besser hätten sich die Nachwuchs-Leichtathleten aus dem Erzgebirge kaum aus der warmen Jahreszeit verabschieden können. Bei den Team-Landesmeisterschaften der Altersbereiche U 14 und U 16, die – abgesehen von den Crossläufen – den letzten Höhepunkt des Jahres unter freiem Himmel darstellten, gingen in Freiberg drei von vier Titeln an die...
Mehr Artikel