Erzgebirgische Leichtathleten dominieren Team-Landesmeisterschaften

Zum Abschluss der Freiluftsaison haben die jungen Lokalvertreter in Freiberg noch einmal ihr ganzes Können gezeigt. Drei von vier Titeln gingen an die Startgemeinschaft aus der Region.

Besser hätten sich die Nachwuchs-Leichtathleten aus dem Erzgebirge kaum aus der warmen Jahreszeit verabschieden können. Bei den Team-Landesmeisterschaften der Altersbereiche U 14 und U 16, die – abgesehen von den Crossläufen – den letzten Höhepunkt des Jahres unter freiem Himmel darstellten, gingen in Freiberg drei von vier Titeln an die...