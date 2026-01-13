MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4.
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4. Bild: Thomas Fritzsch
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4.
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Erzgebirgische Motorsportler lassen alte Tradition neu aufleben
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank des Skijörings können sich Motorradfahrer auch im Winter messen – mit ihren „Hängern“. Nach längerer Pause stellte der Steinbacher Marcel Fischer nun wieder einen Wettkampf auf die Beine.

Skijöring hat eine lange Tradition im Erzgebirge, die bis in die 1930er-Jahre zurückreicht. So gab es Wettkampforte im oberen und mittleren Erzgebirge, darunter Seiffen, Heidersdorf, Satzung, Jöhstadt, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Scheibenberg, Johanngeorgenstadt und viele mehr. Mit Kreis- und Bezirksmeisterschaften läuteten diese Orte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:01 Uhr
2 min.
Berufung von Le Pen beginnt - Blick auf Präsidentschaftswahl
Le Pen weist die Vorwürfe zurück.
Steht Marine Le Pen bei der kommenden Präsidentschaftswahl auf dem Stimmzettel? Das dürfte auch von einem Gerichtsverfahren abhängen, das jetzt in Paris beginnt.
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
14:02 Uhr
2 min.
Geflügelpest: Landkreis Bautzen trifft Schutzvorkehrungen
Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Görlitz ordnet auch der benachbarte Kreis Bautzen für einige Gebiete die Stallpflicht an. (Symbolbild)
Stallpflicht, Verbot von Geflügelmärkten: Im Kreis Bautzen greifen nach der Geflügelpest im Kreis Görlitz jetzt strenge Regeln. Was Tierhalter in Weißenberg und Malschwitz ab sofort beachten müssen.
16.12.2025
3 min.
Diese vier Tischtennis-Teams dürfen vom Erzgebirgspokal träumen
Vincent Heitzig, Sophie Greinert und Benjamin Fritzsch (von links) bescherten dem TSV Schlettau II den Annaberger Pokal.
In den Altkreisen wurden die Pokalsieger bereits ermittelt. Dabei lieferten die Mannschaften aus Schlettau und Sorgau beeindruckende Auftritte ab, was sie mit Blick aufs große Finale hoffen lässt.
Thomas Fritzsch
26.10.2025
5 min.
Dank 300 Helfern: Getzenrodeo begeistert im Erzgebirge 10.000 Zuschauer
Bei seinem Heimspiel landete der Drebacher Kenny Lötzsch auf Platz 49.
Mit atemberaubenden Fahrmanövern hat die Hard-Enduro-Weltelite das riesige Publikum im Erzgebirge wieder einmal fasziniert. Möglich war das alles nur, weil im Hintergrund viele Leute mit anpackten.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel