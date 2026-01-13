Erzgebirgische Motorsportler lassen alte Tradition neu aufleben

Dank des Skijörings können sich Motorradfahrer auch im Winter messen – mit ihren „Hängern“. Nach längerer Pause stellte der Steinbacher Marcel Fischer nun wieder einen Wettkampf auf die Beine.

Skijöring hat eine lange Tradition im Erzgebirge, die bis in die 1930er-Jahre zurückreicht. So gab es Wettkampforte im oberen und mittleren Erzgebirge, darunter Seiffen, Heidersdorf, Satzung, Jöhstadt, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Scheibenberg, Johanngeorgenstadt und viele mehr. Mit Kreis- und Bezirksmeisterschaften läuteten diese Orte das...