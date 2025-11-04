Erzgebirgische Skilangläufer beenden Sommersaison und laufen für den guten Zweck

Annaberg
Mit dem Spreewaldcross in Kottmar ist die Sommersaison für die Skilangläufer aus Geyer und Neudorf beendet. Noch einmal zeigten sie, dass sie ganz vorne mitlaufen können. Kurz darauf ging es ausnahmsweise mal nicht um Medaillen.
Die Temperaturen werden kühler, das Wetter ungemütlicher – der Winter steht vor der Tür. Ein Grund zur Freude ist das naturgemäß für die Wintersportler aus der Region, die vor kurzem beim 37. Spreewaldcross in Kottmar in der Oberlausitz den letzten Ranglistenwettkampf der Sommersaison in Angriff nahmen.
