Erzgebirgischer Fußballer schafft Dreierpack, auf den er gern verzichtet hätte

Drei Tore sind eigentlich ein Grund zur Freude. Nicht aber, wenn alle drei Treffer im eigenen Kasten landen. Einem Kicker aus Neundorf gelang jetzt dieses seltene „Kunststück“.

Da ist jemand wohl mit dem ganz falschen Bein aufgestanden. Denn bei der 2:7-Niederlage der SpVgg Neundorf/Wiesenbad beim ATSV Gebirge-Gelobtland traf Mittelfeldspieler Lukas Herrmann zwar dreimal ins Tor – dreimal war es allerdings der eigene Schlussmann, den er überwand. Dabei begann die Partie ganz nach dem Geschmack der Gäste, die nach... Da ist jemand wohl mit dem ganz falschen Bein aufgestanden. Denn bei der 2:7-Niederlage der SpVgg Neundorf/Wiesenbad beim ATSV Gebirge-Gelobtland traf Mittelfeldspieler Lukas Herrmann zwar dreimal ins Tor – dreimal war es allerdings der eigene Schlussmann, den er überwand. Dabei begann die Partie ganz nach dem Geschmack der Gäste, die nach...