Erzgebirgs-Bike-Marathon – Mehr als 1000 Teilnehmer im Spielzeugdorf erwartet

Seiffen. Am 2. und 3. August findet der Erzgebirgs-Bike-Marathon in Seiffen statt. Der EBM ist der älteste Mountainbike-Marathon Deutschland und mit über 1000 Teilnehmern eines der größten Rennen in Sachsen. „Freie Presse“ sprach mit Cheforganisator Albrecht Dietze.

Freie Presse: Das Motto für 2025 lautet „Kraftakt". Gilt das nur für die Teilnehmer oder auch für die Organisatoren?