Erzgebirgs-Fußballer legen wieder los – Annaberger und Ehrenfriedersdorfer stehen vor erstem Testspiel

Am Wochenende werden die Trainer erstmals im Spiel sehen, in welcher Form sich ihre Teams befinden.

Schluss mit Faulenzen, ab jetzt wird wieder geschwitzt. Am Wochenende stehen für einige Fußballer aus der Region die ersten Testspiele auf dem Programm. So hat der VfB Annaberg, dessen ursprünglicher Gegner abgesagt hatte, doch noch Ersatz gefunden und trifft am Sonntag (14 Uhr) auf eigenem Platz auf den ESV Lok Döbeln. Die Stiefelstädter...