MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tribüne in Zschopau, wo sich unter anderem die Dittmannsdorfer (blau-gelbe Trikots) und die Annaberger Kicker in der Vorrunde gegenüberstanden, war mit mehr als 300 Zuschauern prall gefüllt.
Die Tribüne in Zschopau, wo sich unter anderem die Dittmannsdorfer (blau-gelbe Trikots) und die Annaberger Kicker in der Vorrunde gegenüberstanden, war mit mehr als 300 Zuschauern prall gefüllt. Bild: Andreas Bauer
Robin Jakob (rechts) und seine Krumhermersdorfer Teamkollegen durften am Samstag Platz 1 bejubeln. Foto: Andreas Bauer
Robin Jakob (rechts) und seine Krumhermersdorfer Teamkollegen durften am Samstag Platz 1 bejubeln. Foto: Andreas Bauer Bild: Andreas Bauer
Für die D-Jugend-Kicker aus Wolkenstein (graue Trikots) und Gelenau war in der Vorrunde Schluss.
Für die D-Jugend-Kicker aus Wolkenstein (graue Trikots) und Gelenau war in der Vorrunde Schluss. Bild: Andreas Bauer
Die Tribüne in Zschopau, wo sich unter anderem die Dittmannsdorfer (blau-gelbe Trikots) und die Annaberger Kicker in der Vorrunde gegenüberstanden, war mit mehr als 300 Zuschauern prall gefüllt.
Die Tribüne in Zschopau, wo sich unter anderem die Dittmannsdorfer (blau-gelbe Trikots) und die Annaberger Kicker in der Vorrunde gegenüberstanden, war mit mehr als 300 Zuschauern prall gefüllt. Bild: Andreas Bauer
Robin Jakob (rechts) und seine Krumhermersdorfer Teamkollegen durften am Samstag Platz 1 bejubeln. Foto: Andreas Bauer
Robin Jakob (rechts) und seine Krumhermersdorfer Teamkollegen durften am Samstag Platz 1 bejubeln. Foto: Andreas Bauer Bild: Andreas Bauer
Für die D-Jugend-Kicker aus Wolkenstein (graue Trikots) und Gelenau war in der Vorrunde Schluss.
Für die D-Jugend-Kicker aus Wolkenstein (graue Trikots) und Gelenau war in der Vorrunde Schluss. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Erzgebirgs-Hallencup: Torreicher Auftakt der Kicker macht Appetit aufs Finale
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt 70 Fußball-Teams aus der Region sind am ersten Wochenende des Jahres auf Torejagd gegangen. In drei Hallen ging es um Tickets für die Endrunden, in die es auch einige Außenseiter schafften.

Keine zwei Minuten waren mehr zu spielen. Mit 5:2 führten die Kicker des FSV Krumhermersdorf, sodass es an ihrem Sieg gegen den VfB Annaberg II nichts mehr zu rütteln gab. Trotzdem ging es in diesem Vorrundenspiel des Erzgebirgs-Hallencups noch einmal richtig zur Sache. Weil der Referee in der verbleibenden Spielzeit nach intensiv geführten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
12.12.2025
3 min.
Abschluss auf der Matte und Erfolgsdruck am Netz: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert.
Für die Gelenauer Ringer steht der letzte Saisonkampf an. Auch Zschopaus Volleyballer genießen Heimrecht. Doch es sind noch mehr Teams aus der Region noch einmal im Einsatz.
Andreas Bauer
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
11.12.2025
2 min.
Die jüngsten Kicker eröffnen die Saison unterm Dach: Wer siegt diesmal beim Erzgebirgs-Hallencup?
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball.
Kaum sind die Fußballplätze im Erzgebirge in den Winterschlaf geschickt, beginnt die Hallensaison. Am Wochenende sorgt der Nachwuchs für den Auftakt in einem prall gefüllten Terminkalender.
Frank Grunert
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
Mehr Artikel