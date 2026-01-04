Erzgebirgs-Hallencup: Torreicher Auftakt der Kicker macht Appetit aufs Finale

Insgesamt 70 Fußball-Teams aus der Region sind am ersten Wochenende des Jahres auf Torejagd gegangen. In drei Hallen ging es um Tickets für die Endrunden, in die es auch einige Außenseiter schafften.

Keine zwei Minuten waren mehr zu spielen. Mit 5:2 führten die Kicker des FSV Krumhermersdorf, sodass es an ihrem Sieg gegen den VfB Annaberg II nichts mehr zu rütteln gab. Trotzdem ging es in diesem Vorrundenspiel des Erzgebirgs-Hallencups noch einmal richtig zur Sache. Weil der Referee in der verbleibenden Spielzeit nach intensiv geführten... Keine zwei Minuten waren mehr zu spielen. Mit 5:2 führten die Kicker des FSV Krumhermersdorf, sodass es an ihrem Sieg gegen den VfB Annaberg II nichts mehr zu rütteln gab. Trotzdem ging es in diesem Vorrundenspiel des Erzgebirgs-Hallencups noch einmal richtig zur Sache. Weil der Referee in der verbleibenden Spielzeit nach intensiv geführten...