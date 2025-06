Erzgebirgscup: Gelenauer Jugend-Ringer coachen sich selbst zu Silber

Obwohl sich der RSK mit Platz 2 begnügen musste, überwog die Freude. In Abwesenheit des Nachwuchstrainers, der bei den German Masters selbst auf der Matte stand, gelang eine gute Bilanz.

Tipps und Hilfestellungen musste Rico Richter diesmal anderen überlassen. Der Trainer der Gelenauer Nachwuchs-Ringer war am Wochenende zusammen mit zwei Vereinskameraden bei den German Masters in Ehningen (Baden-Württemberg) selbst am Start, sodass beim heimischen Erzgebirgscup andere für ihn in die Bresche sprangen. Neben dem erfahrenen...