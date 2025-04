Erzgebirgsliga: Spitzenspiele enden ohne Sieger, Auerhammer und Sosa holen weiter auf

Die mit Spannung erwarteten Gipfelduelle haben keine Bewegung in die Tabelle der höchsten Spielklasse im Kreis gebracht. Dafür punkteten gleich vier Kellerkinder.

Erster gegen Vierter, der Zweite zu Gast beim Dritten und der Fünfte trifft auf den Sechsten – an der Tabellenspitze der Fußball-Erzgebirgsliga war an diesem Wochenende einiges geboten. Wirklich Bewegung in die Tabelle ist aber nicht gekommen.