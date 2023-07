Erzgebirgsrundfahrt 2024 erst im Juni

Der Termin der 44. Erzgebirgsrundfahrt steht fest: 2024 geht das traditionsreiche Radrennen am 2. Juni über die Bühne. Damit rutscht es erstmals vom Mai in den Juni. Hintergrund sind verschiedene Veranstaltungen in Chemnitz und im Erzgebirge, die den Wonnemonat ausschließen. "Wir als Chemnitzer Polizeisportverein sind froh, dass...