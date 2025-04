Erzgebirgsrundfahrt: Erneut treten Bundesliga-Starter in die Pedale

Am 11. Mai steigt die 45. Auflage des Radsport-Events ab dem Einsiedler Brauhaus in Chemnitz. Ein Höhepunkt ist einmal mehr die Bergwertung am Spiegelwald.

Die 45. Erzgebirgsrundfahrt geht in diesem Jahr am 11. Mai über die Start- und Ziellinie am Einsiedler Brauhaus in Chemnitz. Das Radrennen wird auch in diesem Jahr im Rahmen der Rad-Bundesliga ausgefahren. Auf die Teams warten mehr als 150 Kilometer und fast 2800 Höhenmeter. Der Chemnitzer PSV kann als Ausrichter erneut auf zahlreiche Helfer...