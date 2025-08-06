Es wird ernst: Für Verein aus dem Erzgebirge steht das erste Fußball-Pflichtspiel seit 1992 bevor

Mehr als drei Jahrzehnte hat es in Hohndorf bei Zschopau keine Punktspiele mehr gegeben. Nun gibt es gleich zwei Premieren: Das erste Spiel im Pokal und das erste Duell in der Meisterschaft.

Nachdem es seit 1992 keine Fußballmannschaft der SG Hohndorf im Punktspielbetrieb gegeben hat, wird es nun ernst: Am Wochenende steht für den Verein nach 33 Jahren das erste Pflichtspiel an. In der 1. Runde des Kreisklassenpokals trifft die Mannschaft auf heimischem Platz am Haus der Begegnung unweit der B 174 auf den FV Amtsberg. Das Duell...