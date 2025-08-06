Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sascha Winkler gibt als Spielertrainer der SG Hohndorf die Anweisungen, wie hier beim Testspiel in Chemnitz. Bild: Frank Grunert/Archiv
Sascha Winkler gibt als Spielertrainer der SG Hohndorf die Anweisungen, wie hier beim Testspiel in Chemnitz. Bild: Frank Grunert/Archiv
Sascha Winkler gibt als Spielertrainer der SG Hohndorf die Anweisungen, wie hier beim Testspiel in Chemnitz.
Sascha Winkler gibt als Spielertrainer der SG Hohndorf die Anweisungen, wie hier beim Testspiel in Chemnitz. Bild: Frank Grunert/Archiv
Zschopau
Es wird ernst: Für Verein aus dem Erzgebirge steht das erste Fußball-Pflichtspiel seit 1992 bevor
Von Sandra Häfner
Mehr als drei Jahrzehnte hat es in Hohndorf bei Zschopau keine Punktspiele mehr gegeben. Nun gibt es gleich zwei Premieren: Das erste Spiel im Pokal und das erste Duell in der Meisterschaft.

Nachdem es seit 1992 keine Fußballmannschaft der SG Hohndorf im Punktspielbetrieb gegeben hat, wird es nun ernst: Am Wochenende steht für den Verein nach 33 Jahren das erste Pflichtspiel an. In der 1. Runde des Kreisklassenpokals trifft die Mannschaft auf heimischem Platz am Haus der Begegnung unweit der B 174 auf den FV Amtsberg. Das Duell...
