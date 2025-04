Europacup wartet: Starke Hallensaison der Leichtathleten aus dem Erzgebirge weckt Lust auf mehr

In kleiner Runde hat der LV 90 seine erfolgreichsten Sportler geehrt. Viel Zeit zum Feiern blieb allerdings nicht, da der erste Höhepunkt der Freiluftsaison schon vor der Tür steht.

Von den 20 deutschen Leichtathleten, die am Wochenende auf Zypern zum Europacup antreten, kommen 3 aus den Reihen des LV 90 Erzgebirge. „Das ist eine beeindruckende Quote“, so Trainer Sven Lang am Dienstagabend in Gelenau, wo der Verein seine erfolgreichsten Starter der gerade abgeschlossenen Hallensaison ehrte. Neben den jüngeren Sportlern...