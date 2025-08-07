Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Steven Richter trägt sich im Beisein von Bürgermeister Knut Schreiter (r.) und Jens Römling (l.) von der Erzgebirgssparkasse in das Goldene Buch von Gelenau ein.
Steven Richter trägt sich im Beisein von Bürgermeister Knut Schreiter (r.) und Jens Römling (l.) von der Erzgebirgssparkasse in das Goldene Buch von Gelenau ein. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Europameister im Rampenlicht: Heimatgemeinde im Erzgebirge ehrt ihren Goldjungen
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steven Richter hat sich nach dem Erfolg bei der U-23-Europameisterschaft in das Goldene Buch von Gelenau eingetragen. Zwei Höhepunkte warten noch auf den Sportler in dieser Saison. Dazu gehört sein Heim-Meeting in Thum.

Von Bergen über Dresden und Thum nach Tokio: So sieht der Reiseplan von Diskus-Ass Steven Richter diesen Sommer aus. Doch zunächst stoppte der Athlet des LV 90 Erzgebirge diese Woche in seinem Heimatort Gelenau. Dort wurde dem 22-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Er durfte sich in das Goldene Buch seiner Heimatgemeinde eintragen. Damit...
