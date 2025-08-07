Europameister im Rampenlicht: Heimatgemeinde im Erzgebirge ehrt ihren Goldjungen

Steven Richter hat sich nach dem Erfolg bei der U-23-Europameisterschaft in das Goldene Buch von Gelenau eingetragen. Zwei Höhepunkte warten noch auf den Sportler in dieser Saison. Dazu gehört sein Heim-Meeting in Thum.

Von Bergen über Dresden und Thum nach Tokio: So sieht der Reiseplan von Diskus-Ass Steven Richter diesen Sommer aus. Doch zunächst stoppte der Athlet des LV 90 Erzgebirge diese Woche in seinem Heimatort Gelenau. Dort wurde dem 22-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Er durfte sich in das Goldene Buch seiner Heimatgemeinde eintragen. Damit... Von Bergen über Dresden und Thum nach Tokio: So sieht der Reiseplan von Diskus-Ass Steven Richter diesen Sommer aus. Doch zunächst stoppte der Athlet des LV 90 Erzgebirge diese Woche in seinem Heimatort Gelenau. Dort wurde dem 22-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Er durfte sich in das Goldene Buch seiner Heimatgemeinde eintragen. Damit...