Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Tragen der Fackel war ein unbeschreiblicher Moment.
Das Tragen der Fackel war ein unbeschreiblicher Moment. Bild: Manja Heß
Das Tragen der Fackel war ein unbeschreiblicher Moment.
Das Tragen der Fackel war ein unbeschreiblicher Moment. Bild: Manja Heß
Zschopau
European Kids Athletic Games: Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge erleben in Tschechien Olympia-Flair
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2600 Nachwuchssportler aus 23 Ländern sind in Brünn zu einem Jubiläumswettkampf angetreten. Mit dabei waren auch 31 Lokalvertreter, von denen zweien eine ganz besondere Ehre zuteilwurde.

Einmarsch mit der Landesflagge, eine beeindruckende Kulisse und dazu noch die olympische Flamme: Den 2600 jungen Leichtathleten, die bei den 20. European Kids Athletic Games ihre 23 Nationen vertraten, wird der Wettkampf im tschechischen Brünn für immer in Erinnerung bleiben. Vor allem Hanna Schubert und Felix Zimmermann, die sich nicht nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
02.09.2025
3 min.
Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge glänzen mit Weiten und Teamgeist
Die U-14-Mädchen der Startgemeinschaft Erzgebirge waren in Frankenberg eine Klasse für sich.
Bei den regionalen Mannschaftsmeisterschaften hat die regionale Startgemeinschaft ihr Können unter Beweis gestellt. In einer Altersklasse fiel die Bilanz dabei besonders eindrucksvoll aus.
Andreas Bauer
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
25.08.2025
1 min.
Zwei Leichtathleten aus dem mittleren Erzgebirge erklimmen bei Masters-DM das Podest
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3.
In Gotha sind die Deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. Dabei zeigten zwei Weitenjäger aus der Region, was immer noch in ihnen steckt.
Andreas Bauer
Mehr Artikel