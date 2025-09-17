European Kids Athletic Games: Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge erleben in Tschechien Olympia-Flair

Zschopau
2600 Nachwuchssportler aus 23 Ländern sind in Brünn zu einem Jubiläumswettkampf angetreten. Mit dabei waren auch 31 Lokalvertreter, von denen zweien eine ganz besondere Ehre zuteilwurde.
Einmarsch mit der Landesflagge, eine beeindruckende Kulisse und dazu noch die olympische Flamme: Den 2600 jungen Leichtathleten, die bei den 20. European Kids Athletic Games ihre 23 Nationen vertraten, wird der Wettkampf im tschechischen Brünn für immer in Erinnerung bleiben. Vor allem Hanna Schubert und Felix Zimmermann, die sich nicht nur...
