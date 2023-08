Ex-Mountainbiker träumt von WM-Medaille auf der Bahn

Lange hat Colin Rudolph im Gelände in die Pedalen getreten. Eher per Zufall wurde sein Talent für eine ganz andere Disziplin des Radsports entdeckt, in der er sich nun in Kolumbien mit der Weltelite misst.

Eine Goldmedaille der U-19-Europameisterschaft hat Colin Rudolph bereits in der Tasche, doch das ist dem Radsportler des RSV 54 Venusberg nicht genug. Auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kolumbien, zu der er diesen Freitag aufbricht, will sich der 17-Jährige zusammen mit Pete Flemming (Fürstenwalde) und Jakob Vogt... Eine Goldmedaille der U-19-Europameisterschaft hat Colin Rudolph bereits in der Tasche, doch das ist dem Radsportler des RSV 54 Venusberg nicht genug. Auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kolumbien, zu der er diesen Freitag aufbricht, will sich der 17-Jährige zusammen mit Pete Flemming (Fürstenwalde) und Jakob Vogt...