Die Vorsitzende der Schönheider Wölfe ist sich für nichts zu schade. Auch beim traditionellen Arbeitseinsatz im und am Eisstadion packte Susann Morgner mit an. Unter anderem erhielt das Catering-Lager einen neuen Anstrich.
Die Vorsitzende der Schönheider Wölfe ist sich für nichts zu schade. Auch beim traditionellen Arbeitseinsatz im und am Eisstadion packte Susann Morgner mit an. Unter anderem erhielt das Catering-Lager einen neuen Anstrich.
Aue
Fahrplan 2024/25 steht für die Schönheider Wölfe – und die Zahl 13 bedeutet kein Unglück
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge fiebert der neuen Meisterschaft entgegen und wird nach einem zuletzt verpatzten Titelrennen auf Revanche aus sein. Die Konkurrenz jedoch ist nicht schwächer geworden.

Abgänge, Zugänge, Verlängerungen: Auch mit Blick auf die Kaderplanung sind die Schönheider Wölfe längst auf der Zielgeraden. Denn bis zum Start in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga Ost ist es nicht mehr lange hin. Am 5. Oktober geht es für die Erzgebirger wieder im Ligamodus aufs Eis. Die Hauptrunde beginnt für Schönheide an...
