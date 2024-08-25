Fahrplan 2024/25 steht für die Schönheider Wölfe – und die Zahl 13 bedeutet kein Unglück

Aue
Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge fiebert der neuen Meisterschaft entgegen und wird nach einem zuletzt verpatzten Titelrennen auf Revanche aus sein. Die Konkurrenz jedoch ist nicht schwächer geworden.
Abgänge, Zugänge, Verlängerungen: Auch mit Blick auf die Kaderplanung sind die Schönheider Wölfe längst auf der Zielgeraden. Denn bis zum Start in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga Ost ist es nicht mehr lange hin. Am 5. Oktober geht es für die Erzgebirger wieder im Ligamodus aufs Eis. Die Hauptrunde beginnt für Schönheide an...
