Familienfest am Fichtelberg: Biathlon hautnah erleben

Es ist eine Premiere in Oberwiesenthal. In der Skiarena wird am Wochenende eine große Party gefeiert. Im Mittelpunkt soll der Nachwuchs stehen. Auch ein Stargast hat sich angemeldet.

Wer im Winter bei Biathlon-Rennen vor dem Fernseher mitfiebert und schon immer mal wissen wollte, wie es ist, mit hohem Puls am Schießstand zu stehen und die 50 Meter entfernten Scheiben zu treffen, ist am Wochenende mit Kind und Kegel in Oberwiesenthal gut aufgehoben. In der Skiarena am Fichtelberg veranstaltet die Rocket Academy erstmals ein... Wer im Winter bei Biathlon-Rennen vor dem Fernseher mitfiebert und schon immer mal wissen wollte, wie es ist, mit hohem Puls am Schießstand zu stehen und die 50 Meter entfernten Scheiben zu treffen, ist am Wochenende mit Kind und Kegel in Oberwiesenthal gut aufgehoben. In der Skiarena am Fichtelberg veranstaltet die Rocket Academy erstmals ein...