Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von den Großrückerswalder Faustballern stehen am Wochenende nicht alle zur Verfügung.
Von den Großrückerswalder Faustballern stehen am Wochenende nicht alle zur Verfügung. Bild: Karlheinz Schlegel
Von den Großrückerswalder Faustballern stehen am Wochenende nicht alle zur Verfügung.
Von den Großrückerswalder Faustballern stehen am Wochenende nicht alle zur Verfügung. Bild: Karlheinz Schlegel
Marienberg
Faustballer aus dem Erzgebirge gehen gehandicapt ins Saisonfinale
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Glauchau stehen die letzten Bezirksliga-Partien an. Dabei muss der Tabellendritte aus Großrückerswalde gleich auf mehrere Stammspieler verzichten.

Als Tabellendritter gehen die Faustballer des SV Großrückerswalde 49 ins Saisonfinale der Bezirksliga. In Glauchau warten dabei die Gastgeber sowie die Mannschaft aus Hermsdorf als Gegner. „Wir wollen in den Hin- und Rückspielen unbedingt gegen Glauchau gewinnen. Hermsdorf steht mit uns punktgleich auf dem dritten Rang. Wenn die Jungs gut in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
26.06.2025
2 min.
Wechselbad der Gefühle: Großrückerswalder Faustballer gewinnen emotionalen Spieltag
Die Großrückerswalder Faustballer haben ein Wechselbad der Gefühle hinter sich.
Der SV Großrückerswalde hat den Fehlstart in der Bezirksliga ausgebügelt. Die Erinnerung an Bernd Löser treibt die Spieler zu Höchstleistungen.
Karlheinz Schlegel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
19.06.2025
1 min.
Großrückerswalder Faustballer wollen für verstorbenen Abteilungsleiter gewinnen
Die Großrückerswalder Faustballer wollen ihr Punktekonto am Wochenende auf eigenem Platz aufstocken.
Am ersten Spieltag noch punktlos, soll sich das Konto der SVG-Faustballer in der Bezirksliga rasch füllen. Zuletzt musste der Verein einen schweren Verlust verkraften.
Karlheinz Schlegel
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
Mehr Artikel