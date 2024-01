Favoritin auf den Landesmeistertitel

Dreispringerin Johanna Heß vom TTL Ehrenfriedersdorf gehört bei den Landesmeisterschaften im Chemnitzer Sportforum zu den Goldfavoritinnen in der W 15. Die junge Leichtathletin bringt mit 9,81 Metern, erzielt im Vorjahr in Thum, den besten Vorkampfwert ein. In ihrem Wettkampf bekommt es die junge Athletin am Sonntag ab 11 Uhr mit...