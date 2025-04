FC Erzgebirge Aue: Noch mehr Erfolge für die Veilchenringer – und ein Dämpfer in Pausa

Die Mattenfüchse des FCE machen auch dieses Jahr in den Einzelmeisterschaften von sich reden. Nach zwei Titeln in der AK U 14 holte eine junge Frau jetzt Bronze auf nationalem Parkett. Und es kommt noch besser.

Das gab es noch nie: Ein Auer wird tschechischer Meister. Dieses Kunststück, das in der Geschichte der Ringer des FC Erzgebirge Aue laut Abteilungsleiter Uwe Günther als einmalig gelten darf, ist Oldrich Bartsch gelungen. Im freien Stil holte sich das Nachwuchstalent der Veilchen in der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm in der Altersklasse U 13...