FC Erzgebirge Aue schraubt an Länderwertung mit: Diese Veilchenringer holen Medaillen

Bei der mitteldeutschen Meisterschaft in Frankfurt stach Oldrich Bartsch aus der FCE-Delegation heraus. Denn er gewann alle Duelle technisch überlegen.

Der Mann des Tages bei Aue war Oldrich Bartsch. In der Altersklasse U 12 trumpfte der junge Ringer des FC Erzgebirge in Frankfurt/Oder bei der mitteldeutschen Meisterschaft auf. Denn im griechisch-römischen Stil gewann er im 35-Kilogramm-Limit alle Kämpfe technisch überlegen. Das bedeutete Gold in souveräner Manier. „Eine tolle Leistung“,...