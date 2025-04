FC Erzgebirge Aue: Starke Performance am und im Schwimmbecken

Die Veilchen haben einen von vier Vorläufen der Erzgebirgsspiele ausgerichtet. Wegen Platzmangels in der Halle gab es sogar einen Livestream.

Ostern wird anstrengend für die Schwimmtalente des FC Erzgebirge Aue. Denn auf dem Programm steht ein straffes Trainingswochenende, wie Trainer Philipp Epperlein ankündigt. So rückt der Jahreshöhepunkt näher. Anfang Mai sind die Veilchen erst in Aues Partnerstadt Solingen gefordert. Am Ende des Wonnemonats folgt der weltweit größte...