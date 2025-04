FC Erzgebirge Aue: Warum es für die Billardkegler trotz Platz 1 nicht für den Aufstieg reicht

Die letzten Partien in der Kreisliga Chemnitz sind Geschichte. Mit Rang 1 und 3 können die Veilchen zufrieden sein. Nun ordnen sie sich neu für die kommende Saison.

Am letzten Spieltag blieb mit Blick auf das Klassement der aktuellen Saison alles beim Alten: Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue belegen in der Kreisliga Chemnitz die Plätze 1 und 3. Und sind erfreulicherweise auch mit zwei Siegen in die Sommerpause gegangen. Spitzenreiter Aue II bezwang die SG Weißbach/Aufbau Chemnitz III mit 937:871....