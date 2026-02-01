Fechtclub aus dem Erzgebirge feiert sein größtes Talent

Klara Drummer hat ihrer Medaillensammlung eine weitere Plakette hinzugefügt. Die junge Degensportlerin aus Oelsnitz hat in Finnland überzeugt.

Klara Drummer zählt zu den größten Talenten mit dem Degen. 2024 krönte sich die Sportlerin des Oelsnitzer Fechtclubs zur deutschen Meisterin. Mitte 2025 gab sie in der Nationalmannschaft ihr Debüt. Und auch dieses Jahr beginnt erfolgreich. Denn beim Europacup der Altersklasse U 14 im finnischen Espoo konnte sie sich im Damendegen den Sieg...