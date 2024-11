Finale furioso: Turnerinnen aus Thalheim und Lugau glänzen beim Silberstrompokal

Zum Abschluss der Wettkampfsaison haben die Sportlerinnen aus der Stollberger Region noch einmal für Aufsehen an den Geräten gesorgt. In Schneeberg präsentierten sie sich sowohl im Team als auch im Einzel stark.

Die Turnerinnen aus der Region Stollberg haben den Silberstrompokal in diesem Jahr dominiert. Bei der Veranstaltung in Schneeberg, die das Wettkampfjahr in dieser Sportart traditionell beschließt, sicherte sich Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim wie schon im Vorjahr die begehrte Trophäe in der stärksten Leistungsklasse (Lk 2) – vor Cilia...