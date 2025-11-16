Flexi Flink in Annaberg-Buchholz: Schülerteams beweisen Geschick und Kreativität

In der Annaberger Silberlandhalle haben sich Kinder aus 18 Grundschulen über drei Tage in verschiedenen Disziplinen gemessen. Ein Punkt bereitete den Organisatoren des „Flexi Flink“ allerdings Sorgen.

In der vergangenen Woche war in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz einiges los. Von Dienstag bis Donnerstag nahmen Schülerinnen und Schüler aus 18 Grundschulen am beliebten „Flexi Flink“ teil und stellten sich dabei verschiedensten sportlichen Herausforderungen. Einen Wermutstropfen gab es dennoch. In der vergangenen Woche war in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz einiges los. Von Dienstag bis Donnerstag nahmen Schülerinnen und Schüler aus 18 Grundschulen am beliebten „Flexi Flink“ teil und stellten sich dabei verschiedensten sportlichen Herausforderungen. Einen Wermutstropfen gab es dennoch.