Formstarke Teams treffen aufeinander

Im Mittelpunkt der Kreisliga West steht aus der Perspektive des Altkreises Stollberg an diesem Sonntag das Derby zwischen dem SV Fortuna Niederwürschnitz und dem FSV Zwönitz. Beide Mannschaften sind gut in Schuss: Die Zwönitzer haben fünfmal in Serie nicht verloren und kamen zuletzt zu zwei Kantersiegen gegen Stollberg II und...