Frauen-Handball in Schneeberg: Warum der Klassenerhalt diesmal besonders wichtig ist

Der SVS ist neben Marienberg der einzige Verein im Erzgebirge, der im weiblichen Bereich ein Team in Sachsens höchster Spielklasse stellt. Die Oberliga soll es unbedingt bleiben. Aus mehreren Gründen.
Zwei Siege und drei Niederlagen, dazu jüngst der knappe Pokalerfolg: Die aktuelle Saison beginnt für die Handballerinnen des SV Schneeberg besser als die vergangene. „Das ist schon mal gut“, sagt Trainerin Romy Kolbe, die für den Oberligisten aus der Bergstadt lange Zeit selbst auf dem Parkett stand. Die Herausforderungen jedoch werden...
