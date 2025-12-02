Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge macht die 200 voll

Die SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg jagt seit 30 Jahren dem runden Leder nach. Nur ein Sieg gelang in der Jubiläumssaison.

Ein Jubiläumsjahr mit Höhen und Tiefen haben die Freizeitfußballer der SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg erlebt. Im 30. Jahr des Bestehens nahm die Mannschaft an elf Turnieren teil und errang einen Sieg. Dieser gelang beim eigenen 17. MCM-Wanderpokal. Je dreimal holte das Team Silber und Bronze. Erfreulich: Florian Galler und Thomas Förster...