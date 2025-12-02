Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die „Ottos“ aus Schneeberg jagen seit 30 Jahren dem runden Leder nach.
Die „Ottos“ aus Schneeberg jagen seit 30 Jahren dem runden Leder nach. Bild: Symbolbild/alphaspirit - stock.adobe.com
Die „Ottos“ aus Schneeberg jagen seit 30 Jahren dem runden Leder nach.
Die „Ottos“ aus Schneeberg jagen seit 30 Jahren dem runden Leder nach. Bild: Symbolbild/alphaspirit - stock.adobe.com
Aue
Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge macht die 200 voll
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg jagt seit 30 Jahren dem runden Leder nach. Nur ein Sieg gelang in der Jubiläumssaison.

Ein Jubiläumsjahr mit Höhen und Tiefen haben die Freizeitfußballer der SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg erlebt. Im 30. Jahr des Bestehens nahm die Mannschaft an elf Turnieren teil und errang einen Sieg. Dieser gelang beim eigenen 17. MCM-Wanderpokal. Je dreimal holte das Team Silber und Bronze. Erfreulich: Florian Galler und Thomas Förster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
30.10.2025
1 min.
Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge sehen sich zweimal innerhalb von einer Woche
In Schneeberg und Eibenstock kommen Freizeitfußballer dieser Tage auf ihre Kosten.
Diesen Sonnabend in Schneeberg und am 8. November in Eibenstock locken Turniere in die Sporthallen. In einem Fall sind noch drei Startplätze frei.
Christoph Pawlowsky
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
10.11.2025
1 min.
Gelungenes Debüt: Chemnitzer Fußballer entführen Wanderpokal aus dem Erzgebirge
Der Neuling hat sich den Hallenwanderpokal der Schneeberger „Ottos“ gesichert.
Der Neuling hat nicht lange gefackelt: Das 30. Hallenturnier für Freizeitfußballer in Schneeberg hat die SG Inter Sachsen gewonnen.
Anna Neef
Mehr Artikel