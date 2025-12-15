Freizeitsportler aus dem Erzgebirge jagen nach Punkten, Toren und guten Laufzeiten

Aue
Der ESV 90 Eibenstock hat ein abwechslungsreiches Sportjahr hinter sich. Aber auch beim Märchenumzug spielten die Mitglieder eine tragende Rolle.
Die Skatturniere des ESV 90 Eibenstock haben dieses Jahr Silberhochzeit gefeiert. Die Serie mit sechs Turnieren entschied Lokalmatador Thomas Groß für sich, der am Ende auf 8100 Punkte kam. Ein gutes Ergebnis, doch den Rekord hält seit 15 Jahren Peter Vogel mit 9999 Zählern. Er, Volkmar Reißmann und der im Frühjahr verstorbene Günther...
