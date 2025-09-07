Freud und Leid liegen bei Ringer-Derby im Erzgebirge ganz nah beieinander

Regionalliga-Meister Gelenau hat daheim gegen Lugau den Bann gebrochen. Vor allem ein Neuzugang ragte dabei heraus. Auf der Gegenseite war die Niederlage eines Leistungsträgers symptomatisch.

Riesig war die Freude über den ersten Saisonsieg der Gelenauer Regionalliga-Ringer. Dass Ismail Aliev am Samstagabend nach dem klaren 29:8 gegen den RV Eichenkranz Lugau bei der Jubelarie im Sportareal „Erzgebirgsblick“ eine Sonnenbrille trug, mag so manchen der 325 Zuschauer dann aber doch gewundert haben. Sorgen muss sich aber niemand...