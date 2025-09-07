Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Während der für Gelenau ringende Johannes Adler seine Freude herausschreit, sind Shoaib Mohammadi vom RV Eichenkranz Lugau Frust und Ratlosigkeit deutlich anzumerken. Bild: Heiko Neubert
Während der für Gelenau ringende Johannes Adler seine Freude herausschreit, sind Shoaib Mohammadi vom RV Eichenkranz Lugau Frust und Ratlosigkeit deutlich anzumerken. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Freud und Leid liegen bei Ringer-Derby im Erzgebirge ganz nah beieinander
Von Andreas Bauer
Regionalliga-Meister Gelenau hat daheim gegen Lugau den Bann gebrochen. Vor allem ein Neuzugang ragte dabei heraus. Auf der Gegenseite war die Niederlage eines Leistungsträgers symptomatisch.

Riesig war die Freude über den ersten Saisonsieg der Gelenauer Regionalliga-Ringer. Dass Ismail Aliev am Samstagabend nach dem klaren 29:8 gegen den RV Eichenkranz Lugau bei der Jubelarie im Sportareal „Erzgebirgsblick“ eine Sonnenbrille trug, mag so manchen der 325 Zuschauer dann aber doch gewundert haben. Sorgen muss sich aber niemand...
