Führungswechsel beim EHV Aue: Mann löst Frau an der Vereinsspitze ab

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge hat seinen Vorstand neu aufgestellt. Dabei gab es Rücktritte und Neuzugänge.

Bei der HG Hamburg-Barmbek endet diesen Freitag für die Handballer des EHV Aue eine mehrwöchige Spielpause. Gegen die Nordlichter auf Tabellenplatz 12 sind die viertplatzierten Erzgebirger der Favorit - und kommen hoffentlich spritzig genug aus der langen Auszeit. Derweil hat sich hinter den Kulissen eine Menge getan.