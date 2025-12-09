Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Falk Mederer-Thelen hat von Kirstin Schirbock das Präsidentenamt des EHV Aue übernommen.
Falk Mederer-Thelen hat von Kirstin Schirbock das Präsidentenamt des EHV Aue übernommen.
Aue
Führungswechsel beim EHV Aue: Mann löst Frau an der Vereinsspitze ab
Redakteur
Von Anna Neef
Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge hat seinen Vorstand neu aufgestellt. Dabei gab es Rücktritte und Neuzugänge.

Bei der HG Hamburg-Barmbek endet diesen Freitag für die Handballer des EHV Aue eine mehrwöchige Spielpause. Gegen die Nordlichter auf Tabellenplatz 12 sind die viertplatzierten Erzgebirger der Favorit - und kommen hoffentlich spritzig genug aus der langen Auszeit. Derweil hat sich hinter den Kulissen eine Menge getan.
