Im Kurpark Warmbad gab es für die Teilnehmer des Gesundheitssportfestes viele interessante Übungen. Bild: Manja Heß
Im Kurpark Warmbad gab es für die Teilnehmer des Gesundheitssportfestes viele interessante Übungen. Bild: Manja Heß
Annaberg
Für Jung und Alt: Kreissportbund Erzgebirge bietet eine große Bühne
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem sich das grenzüberschreitende Sportfest für Senioren als voller Erfolg erwiesen hat, steht nun der Nachwuchs im Fokus. Für die Kinder wird ein Sportabzeichentag organisiert.

Mit einem Sportabzeichentag möchte der Kreissportbund Erzgebirge am kommenden Samstag in Schwarzenberg Kinder zur Bewegung animieren. Auf dem Sportplatz Sonnenleithe kann dabei von 9 bis 15 Uhr sowohl das Kindersportabzeichen Flizzy als auch das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden. „Die Anforderungen betreffen zum Beispiel die Bereiche...
