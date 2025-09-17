Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kegler aus dem Erzgebirge sind in die neue Saison gestartet. Mit Licht und Schatten.
Aue
Fulminanter Auftakt für Kegler aus dem Erzgebirge: Erstes Saisonspiel bringt einen Rekord
Von Jan Riedel, Stefan Werth
Einen starken Tag hat Marvin Süß vom Bezirksligisten SV Saxonia Bernsbach erwischt. Beim Meisterschaftsauftakt warf er 649 Kegel um. Der Nachwuchs indes schwächelte.

Mit einem Sieg sind die Bezirksligakegler des SV Saxonia Bernsbach in die Saison gestartet. Beim 7:1 (3400:3295) gegen Dörnthal/Seiffen agierte Marvin Süß (649) auf der Startbahn überragend und legte einen Rekord hin. Marcus Neubert (598) gelang ein weiteres Topresultat.
